Минск и Анкара договорились о новых поставках белорусской торфяной продукции

Планируется, что первые партии торфяной продукции из Белоруссии отгрузят заказчику в 2024 году

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Турция подписали меморандум о новых поставках белорусской торфяной продукции. Об сообщили в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

"Экспорт будет осуществляться в рамках меморандума, подписанного делегацией производственного объединения "Белтопгаз" с турецкой компанией GLS Grup на международной выставке сельского хозяйства, растениеводства и животноводства "AGROEXPO 2024" в Измире, которая проходила с 30 января по 3 февраля", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества и заключение контрактов на поставки в Турцию "кипованного сепарированного торфа и питательных торфяных грунтов для использования в сельском хозяйстве: выращивания цветов, овощных культур, саженцев деревьев и кустарников". Планируется, что первые партии торфяной продукции из Белоруссии будут отгружены заказчику в 2024 году.

Крупнейшая в Турции агропромышленная выставка "AGROEXPO" приняла ведущих мировых производителей продовольственной продукции, сельхозтехники и оборудования из 100 стран мира. Свои достижения представили и предприятия белорусской торфяной отрасли, входящие в состав ГПО "Белтопгаз".