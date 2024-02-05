Промпроизводство в Подмосковье в 2023 году выросло почти на 14%

В секторе обрабатывающей промышленности региона рост оказался еще более высоким - 15,6%

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Рост индекса промышленного производства в Московской области по итогам 2023 года составил 13,7% по сравнению с показателями, достигнутыми годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Промпроизводство в Подмосковье в прошлом году выросло на 13,7% по сравнению с 2022 годом. Традиционно в секторе обрабатывающей промышленности региона рост оказался еще более высоким - 15,6%", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Зампред отметила, что четыре сектора обрабатывающей промышленности Московской области в прошлом году выросли более чем на 30%. Так, производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 39,6%, выпуск резиновых и пластмассовых изделий - на 36,1%. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, выросло на 34,5%, а производство прочих транспортных средств и оборудования - на 32,4%.

В пресс-службе добавили, что также высокие темпы производственного роста в прошлом году были зафиксированы в металлургии и производстве готовых металлических изделий - эти сектора выросли более чем на 20% по сравнению с 2022 годом.