В Польше сообщили, что убытки от слияния Orlen и Lotus составили около $1,25 млрд

Высшая контрольная палата республики обратила внимание "на поразительно низкую цену при продаже активов группы Lotus"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Убытки от слияния польских энергетических концернов Orlen и Lotus составили по крайней мере 5 млрд злотых (около $1,25 млрд). Об этом сообщается в обнародованном в понедельник отчете Высшей контрольной палаты Польши (ВКП).

ВКП обратила внимание "на поразительно низкую цену при продаже активов группы Lotus - по крайней мере на 5 млрд злотых ниже оценочной стоимости". ВКП также отмечает, что "не удалось достичь обозначенных правительством целей, которые должны были улучшить топливную безопасность" Польши.

В конце января польская прокуратура начала расследование обстоятельств слияния концернов. Нанесенный этой сделкой ущерб тогда оценивался в 4 млрд злотых (около $1 млрд).

1 февраля наблюдательный совет Orlen уволил руководившего концерном с 2018 года Даниэля Обайтека.

Операция по слиянию двух крупнейших польских энергетических концернов завершилась в 2023 году и проводилась при поддержке правившей тогда право-консервативной партии "Право и справедливость".