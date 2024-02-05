В Чечне намерены в семь раз увеличить мощности возобновляемых источников энергии

Достичь показателя в 35 ГВт планируют уже в 2024 году

ГРОЗНЫЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Чеченская Республика в 2024 году увеличит мощности возобновляемых источников энергии с 5 МВт до 35 ГВт за счет завершения строительства двух солнечных электростанций в Ачхой-Мартановском и Курчалоевском районах. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и энергетики региона Лукман Мисерханов.

"На сегодняшний день у нас одна действующая солнечная электростанция мощностью 5 МВт в Наурском районе. В текущем году группа компаний "Хевел" планирует ввести в эксплуатацию СЭС мощностью 10 МВт и проектной стоимостью 637 млн рублей в Ачхой-Мартановском районе. Кроме того, компания "ЮниГрин Пауэр" завершит строительство электростанции мощностью 25 МВт и проектной стоимостью 1,771 млрд рублей в Курчалоевском муниципальном районе", - отметил Мисерханов.

По его словам, в 2024 году также введут в эксплуатацию малую гидроэлектростанцию "Башенная" мощностью 10,0 МВт в горном Итум-Калинском районе. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей реализует компания "Русгидро".

"В регионе существуют возможности для создания собственных генерирующих мощностей, в том числе и на базе использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, которые в настоящее время практически не используются. Строительство гидрогенерирующих объектов на реке Аргун и других малых водотоках горной части Чеченской Республики позволит создать надежные центры энергоснабжения для решения задач по возрождению и развитию труднодоступных горных территорий республики", - добавил замминистра.

В регионе действует одна солнечная электростанция и одна малая гидроэлектростанция.