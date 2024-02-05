NYT: делегация Минфина США на этой неделе посетит Китай

По словам неназванного чиновника ведомства, американская и китайская стороны в рамках двухдневного визита "откровенно обсудят" применение Пекином нерыночных экономических практик, в частности, тему государственных субсидий

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Делегация высокопоставленных чиновников Министерства финансов США посетит на текущей неделе Китай для обсуждения экономических вопросов. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в ведомстве.

По словам неназванного чиновника Минфина, американская и китайская стороны в рамках двухдневного визита "откровенно обсудят" применение Пекином нерыночных экономических практик, в частности, тему государственных субсидий. Также делегаты США поднимут вопрос избыточных производственных мощностей в Китае, из-за которых международные рынки могут заполниться дешевой продукцией.

Американские и китайские чиновники также обсудят усилия по борьбе с изменениями климата и программы по проверке инвестиций, которые создают экономические барьеры между странами.

По мнению газеты, экономический диалог между США и КНР может помочь предотвратить перерастание недопонимания между странами в "экономическую войну". С такой оценкой согласен и эксперт Корнеллского университета Эсвар Прасад. "Эти поездки имеют большое значение для предотвращения дальнейшей эскалации вражды между странами", - приводит издание его слова.

В январе пресс-служба американского Минфина по итогам третьего заседания совместной финансовой рабочей группы сообщила, что представители американских и китайских властей договорились на встрече в Пекине продолжать контакты по экономическим вопросам, а также обсудили возможный визит министра финансов США Джанет Йеллен в КНР. В ходе заседания обсуждались вопросы финансовой стабильности и рынков капитала, международных финансовых институтов, устойчивого финансирования, трансграничных платежей и передачи данных, а также противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Финансовая рабочая группа США и КНР была создана в сентябре 2023 года.