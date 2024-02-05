Более 80% опрошенных европейцев перешли на продукты со скидкой из-за инфляции

При этом 35% респондентов заявили, что "стали есть меньше, чем раньше"

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Жители девяти стран ЕС (Бельгии, Германии, Испании, Италии, Польши, Португалии, Румынии, Франции, Швеции) и Великобритании из-за роста инфляции стали покупать более дешевые продукты питания или делать выбор в пользу продовольствия со скидкой. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Harris Interactive, проведенного по заказу французской финансовой компании Cetelem, которая входит в банковскую группу BNP Paribas.

Так, 81% европейцев признали, что стали чаще покупать либо продукты по более низкой цене, либо со скидкой. Среди французов этот показатель составляет 79%.

Высокая инфляция вынудила 83% европейцев также сократить пищевые отходы. При этом 35% опрошенных (44% во Франции) заявили, что "стали есть меньше, чем раньше".

58% респондентов в Европе отказались от расходов на отпуск, тогда как больше половины (54%) участников исследования ограничили траты на одежду и обувь.

"Ситуация остается сложной для европейских потребителей, хотя они и продемонстрировали способность адаптироваться к этой обстановке в 2023 году", - приводятся в отчете слова экономиста банка BNP Paribas Флавьена Неви.

Опрос проводился в ноябре 2023 года в 10 европейских странах. В нем приняли участие 10 389 человек в возрасте от 18 до 75 лет.