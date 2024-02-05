В Чувашии возведение трех школ по концессионным соглашениям отстает от графика на 100 дней

Строительство внеплощадочных инженерных сетей и сооружений в микрорайоне Новый город в Чебоксарах также ведется с отставанием, готовность объекта составляет 23%

ЧЕБОКСАРЫ, 5 февраля. /ТАСС/. Отставание от запланированных сроков строительства трех школ в Чувашии, которое ведется по концессионным соглашениям, составляет около 100 дней, сообщил на совещании в региональном правительстве глава Минстроя республики Михаил Коледа при обсуждении республиканской адресной инвестиционной программы. Школы должны быть достроены до конца 2024 года.

"Вызывает опасения строительство [трех] "концессионных" школ. Отставание в принципе по всем школам мы оцениваем как порядка 100 дней. Здесь нам нужно, конечно, более усердно поработать", - подчеркнул Коледа.

По его словам, строительство школы на 1,4 тыс. мест в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах выполнено на 23%, готовность школы на 825 мест в поселке Кугеси Чебоксарского округа и школы на 1,1 тыс. мест в Новочебоксарске оценивается на уровне 30%. Вице-премьер - полномочный представитель Чувашии при президенте России Алексей Ладыков в своем Telegram-канале уточнил, что на трех этих объектах работают более 600 человек. "Строительная готовность [школ] составляет около 30%, а должна быть на начало февраля около 50%. Подрядчики отстают от графиков и поднимают вопрос о переносе сроков строительства, так как есть проблемы с [проектно-сметной документацией] и, как следствие, с финансированием", - пояснил Ладыков.

К числу проблемных Коледа также отнес ход работ по возведению внеплощадочных инженерных сетей и сооружений в микрорайоне Новый город в Чебоксарах. "Не устраивает ход строительства. Заказчиком по объекту является администрация Чебоксар, процент выполнения работ на сегодняшний момент [составляет] 23%", - сообщил министр, пояснив, что потребовалось внести корректировки в проектную документацию.

Коледа подчеркнул, что для принятия оперативных решений по всем проблемным вопросам в Минстрое Чувашии еженедельно проходят заседания штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства. "Считаю необходимым исполнительным органам и муниципальным образованиям республики активно включаться в реализацию мероприятий в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, усиливать контроль за выполнением работ по проектированию и строительству объектов, в том числе своевременно проводить претензионную работу с подрядными организациями, допустившими нарушение сроков", - добавил министр.

Адресная инвестпрограмма

Коледа сообщил, что на финансирование объектов РАИП в 2024 году предусмотрено более 13,5 млрд рублей бюджетных инвестиций, в том числе из федерального бюджета выделяется порядка 6,186 млрд, из республиканской казны - 7,348 млрд рублей. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 54 социально значимых объекта. Наибольшее число проектов предусмотрено в здравоохранении и коммунальном хозяйстве - соответственно 14 и 12. Кроме того, строятся новые учреждения культуры, образования, реализуются жилищные проекты.

По информации Минстроя Чувашии, в 2023 году на финансирование объектов республиканской адресной инвестиционной программы было предусмотрено около 13,7 млрд рублей, освоено 90,5% от годового лимита. По словам Коледы, в 2023 году ввели в эксплуатацию 108 объектов, разработали и получили положительное заключение экспертизы по 53 объектам, с опережающим финансированием построили дополнительно 19 фельдшерско-акушерских пункта. Говоря о проблемных объектах, которые не удалось ввести в 2023 году, министр выделил, в частности, строительство трех дорог, пяти врачебных амбулаторий, социально-культурного центра в деревне Салабайкасы Чебоксарского района, школы в микрорайоне Садовый в Чебоксарах и блочно-модульной газовой котельной для теплоснабжения зданий Шемуршинской районной больницы.