В Польше намерены проверять каждую партию украинского сахара

По словам замглавы Минсельхоза Михала Колодзейчака, обследованная недавно лично им на границе партия украинского сахара "имела странный запах"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Польши намерено ввести проверки каждой партии сахара, поступающей с Украины. Об этом заявил на пресс-конференции в Люблине замглавы Минсельхоза Михал Колодзейчак.

"Сегодня я обращаюсь к Министерству здравоохранения, чтобы санэпид проводил проверку каждой партии сахара, которая ввозится в Польшу, поскольку у меня нет доверия к импортерам, которые сами уверяют, что этот сахар хороший", - цитирует чиновника портал interia.pl.

"Допускается оборот на основе украинских документов, которым я лично не верю и знаю, что те, кто ввозит этот сахар, могут обходить определенные процедуры [контроля]", - добавил Колодзейчак.

По его словам, обследованная недавно лично им на границе партия украинского сахара "имела странный запах". "Чиновники пояснили мне, что этот сахар пойдет на промышленные нужды. Для меня это странно. По-моему, так быть не может", - сказал замминистра.

Колодзейчак предупредил, что намерен обратиться к премьер-министру Дональду Туску и министру сельского хозяйства Чеславу Секерскому с предложением "ограничить ввоз [украинского] сахара на основе того, что в Польшу ввезли уже слишком много сахара".

"Уже сегодня мы видим слишком большой беспорядок на рынке и не можем себе этого позволить", - заключил Колодзейчак.

В январе министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что возросшие в 20 раз поставки в Европу сахара с Украины негативно влияют на польский экспорт этого продукта.