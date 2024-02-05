Павла Романова назначили заместителем генерального директора "Т Плюс"

Он имеет более чем 20-летний опыт работы в профильной сфере, из которых свыше 15 лет - управленческой экспертизы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Заместителем генерального директора "Т Плюс" по охране труда, промышленной безопасности и экологии назначен Павел Романов, говорится в сообщении компании.

Топ-менеджер имеет более чем 20-летний опыт работы в профильной сфере, из которых свыше 15 лет - управленческой экспертизы.

"Новое назначение усилит системный подход к управлению вопросами охраны труда и здоровья, промышленной безопасности и экологии", - уточняется в сообщении.

Также Романов занимался реализацией проектов по повышению культуры безопасности и надежности работы предприятий, а также снижению уровня производственного травматизма.

Основные направления деятельности "Т Плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал-ч.