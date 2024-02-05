Сийярто заявил, что Венгрия не допустит новых санкций ЕС против РФ в области энергетики

Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт не видит смысла в новых ограничениях

БУДАПЕШТ, 5 февраля. /ТАСС/. Венгрия выступает против новых санкций Евросоюза в отношении России и не допустит никаких дополнительных ограничений на сотрудничество с РФ в области энергетики и атомной промышленности. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Глава венгерского МИД отметил, что эта тема была затронута в их беседе. «Мы считаем, что санкционная политика провалилась, поэтому мы не видим смысла в принятии новых пакетов санкций», — изложил Сийярто позицию Венгрии.

По его словам, на переговорах в Брюсселе на уровне послов в минувшие выходные дни Венгрия ясно дала понять, что «не допустит никаких карательных мер, которые повлияли бы на энергетический сектор и ядерную энергетику или угрожали бы внешним отношениям ЕС». «В Брюсселе ведутся дискуссии на эту тему, и я отдал нашему послу четкое указание по этому вопросу», — заявил глава МИД в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).