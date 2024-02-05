Bild: в Германии трудоустроены только 25% беженцев с Украины

По словам экспертов, в ФРГ им выплачивают высокие пособия в размере €563 на взрослого человека и до €471 на ребенка, правительство также покрывает жилищные и дополнительные расходы

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Только 25,2% беженцев с Украины в Германии устроились на работу, несмотря на увеличение числа рабочих мест. Об этом сообщает газета Bild.

Как отмечает издание, во всех странах Евросоюза законодательные требования к украинским беженцам в вопросах трудоустройства практически идентичны, но в финансовом плане существуют различия. По словам экспертов, в ФРГ выплачиваются высокие пособия в размере €563 на взрослого человека и от €357 до €471 на ребенка, а также правительство покрывает жилищные и дополнительные расходы.

По данным Bild, еще одним фактором, затрудняющим получение рабочего места, является образование. 72% беженцев с Украины в Германии имеют высшее образование и считаются сверхквалифицированными специалистами, что затягивает процедуру подтверждения навыков.