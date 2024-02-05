Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 30 миллионов по итогам января 2024 года

Ими открыто 53,3 млн счетов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам января 2024 года достигло 30,2 млн, ими открыто 53,3 млн счетов, говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Сделки на Московской бирже в январе заключали 3,7 млн частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями - 32%, на спот-рынке валюты - 13%, на срочном рынке - 67%.

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в январе 2024 года вырос на 18% по сравнению с январем 2023 года и достиг 63,4 млрд рублей. Из них в облигации вложено 43 млрд рублей, в акции - 8,1 млрд рублей, в БПИФы - 12,3 млрд рублей. Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 11%.

Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 84,5%, наиболее активно совершая торговые операции с паями БПИФа денежного рынка "Ликвидность", акциями Сбербанка, "Яндекса", "Мечела", "Лукойла", "Газпрома", Московской биржи, Банка ВТБ, "Магнита" и "Северстали".

В топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже, вошли Москва (2,60 млн), Московская область (1,71 млн), Санкт-Петербург (1,30 млн), Краснодарский край (1,15 млн), Республика Башкортостан (1,02 млн), Свердловская область (1,02 млн), Республика Татарстан (940 тыс.), Ростовская область (911 тыс.), Челябинская область (796 тыс.) и Самарская область (706 тыс.).

Индивидуальные инвестсчета

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в январе составило 5,8 млн. Оборот по ИИС по итогам месяца достиг 208,6 млрд рублей, в структуре оборота 78% пришлось на сделки с акциями, 9% - с облигациями и 13% - с паями фондов. В число регионов - лидеров по количеству открытых ИИС вошли Москва (579 тыс. счетов), Московская область (343,4 тыс.) и Санкт-Петербург (279,2 тыс.). За ними следуют Свердловская область (194,1 тыс. счетов), Краснодарский край (186,1 тыс. счетов) и Республика Башкортостан (182 тыс. счетов).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (39%), в активы денежного рынка AKMM (16,8%), а также в инструменты денежного рынка SBMM (12,6%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (6,2%).