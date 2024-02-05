Гладков: белгородские аграрии заготовили к посевной свыше 50 тыс. тонн семян

В регионе закупили 900 единиц техники на общую сумму в 6 млрд рублей

БЕЛГОРОД, 5 февраля. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Белгородской области заготовили к началу весенней посевной кампании свыше 50 тыс. тонн семян, а также закупили 900 единиц новой техники. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний день хозяйства области заготовили 53,4 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, или 98,9% от потребности, в прошлом году на эту дату обеспеченность составляла 59,5%", - проинформировал Гладков, заметив, что весь семенной материал проходит проверку на качество в специализированных лабораториях. Кроме того, по словам губернатора, в прошлом году аграрии закупили 900 единиц новой техники на общую сумму в 6 млрд рублей.

"Сельское хозяйство области, безусловно, является одним из высокоэффективных в стране, уверен, что так и останется всегда, несмотря на достаточно непростую обстановку, особенно в приграничных территориях", - продолжил Гладков. Он заверил, что местные аграрии "уверенно справляются со всеми сложностями". "Уверен, что и погода позволит нам собрать не хуже результат, который был в 2022 и 2023 годах", - подчеркнул Гладков.

В свою очередь, в пресс-службе губернатора напомнили, что на данный момент общая готовность всего машинно-тракторного парка региона уже составляет более 61%. "Ежегодно в период с февраля по май инспекторы Гостехнадзора проводят технический осмотр самоходных машин и других видов техники по заявке сельхозтоваропроизводителей через сайт госуслуг", - пояснили в пресс-службе. Здесь также подчеркнули, что в хозяйства области уже поступило 25 тыс. тонн действующих веществ удобрений, что достаточно для проведения подкормки озимых культур. "Работы по приобретению минеральных удобрений продолжаются, все удобрения отечественного производства", - заключили в пресс-службе, сказав, что всего для проведения весенне-полевых работ необходимо 106,7 тыс. тонн действующих веществ удобрений.

