Правительство усилит контроль за качеством поставляемой в продажу питьевой воды

Информацию о свежести воды покупатели смогут получать через приложение "Честный знак"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ запускает механизм, позволяющий усилить контроль за качеством питьевой воды, поставляемой в продажу. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

В частности, будут интегрированы данные государственной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, и федеральной информационной системы учета и баланса подземных вод. Решение даст возможность повысить прослеживаемость производства и оборота воды, добываемой из природных источников.

Участники оборота воды будут предоставлять в информационную систему маркировки данные о номере и дате выдачи лицензии на пользование недрами. Таким образом, у оператора системы маркировки появится возможность сопоставить информацию об объемах производимой природной воды с данными об объемах разрешенной добычи подземных вод.

Производители упакованной воды должны будут указывать в маркировочном коде данные об окончании срока годности товара, просроченные будут изыматься из продажи. При этом информацию о свежести воды покупатели смогут получать через приложение "Честный знак".

Постановление также вводит упрощенные процедуры для представителей бизнеса, поставляющих на рынок природную воду. Так, для них предусматривается возможность подписывать передаточный документ в течение трех дней с момента приемки товара, при этом товар уже может быть передан на реализацию в магазины.

Холдинговые компании смогут передавать маркировочный код внутри своих структурных подразделений. Так, например, код может заказывать головная компания, а дочерние компании - подавать отчет о его использовании.