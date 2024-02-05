В индустриальные парки Подмосковья в 2023 году привлекли более 170 компаний

На предприятиях создадут свыше 12 тыс. рабочих мест для жителей региона

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Свыше 170 компаний стали резидентами индустриальных парков Московской области в 2023 году, общий объем инвестиций в реализуемые ими проекты оценивается в 50 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Сегодня резидентами индустриальных парков Подмосковья являются уже более 1,5 тыс. компаний, из них 174 были привлечены в регион в прошлом году. Они вложат в реализацию своих проектов 50 млрд рублей. На предприятиях будет создано более 12 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что общая площадь индустриальных парков Московской области составляет 3,6 тыс. га. В настоящее время средний показатель заполняемости индустриальных парков региона составляет 86,6%.