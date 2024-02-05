Минпромторг ЛНР создал подразделение для контроля за ценами

В правительстве республики ранее сообщали, что кабмин региона получает большое количество жалоб от жителей на высокие цены

ЛУГАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Подразделение по контролю за ценами появилось в структуре Минпромторга Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В организационную структуру Минпромторга ЛНР внесены изменения - создан отдел контроля, который в том числе будет координировать деятельность муниципалитетов в части надзора за ценами", - говорится в сообщении.

В Минпромторге сообщили, что соответствующим законом, принятым ранее Народным советом (парламентом) ЛНР, муниципалитеты республики могут контролировать цены на отдельные виды продуктов, которые накануне определило правительство ЛНР, в случае их завышения составлять протокол и направлять его в Минпромторг республики. "Регулирование цен на время военного положения вводится не в качестве карательного воздействия, а для стабилизации ценовой политики в регионе и защиты потребительских интересов, в первую очередь, незащищенных слоев населения. <…> При выявлении завышения стоимости товара, изначально выносится предупреждение, и только при повторном нарушении уполномоченный представитель местной администрации составляет протокол, который направляется в Минпромторг ЛНР для принятия решения", - цитирует Минпромторг республики замглавы ведомства Валентину Токову.

Ситуация с ценами

Ранее в правительстве ЛНР сообщали, что кабмин региона получает большое количество жалоб от жителей на высокие цены. В августе 2023 торговые сети ЛНР начали подписывать меморандум с Минпромторгом региона на добровольное ограничение торговой наценки - согласно документу, наценка на 24 продовольственных товара к закупочной цене составляет до 5%. В октябре прошлого года в Минпромторге региона заявляли, что все торговые сети, действующие в ЛНР, подписали меморандум с ведомством. При этом в декабре 2023 года депутаты Народного совета (парламента) ЛНР приняли закон о введении административной ответственности за завышение цен.

В пятницу правительство региона приняло постановление, которым утвердило предельную наценку на ряд продуктов питания. Согласно документу, цена на охлажденное и мороженое мясо кур не должна превышать 218 рублей за 1 кг, на сливочное масло - 800 рублей за 1 кг, на хлеб пшеничный - 30 рублей за 1 кг, а на куриное яйцо - 101 рубль за 10 штук. В перечень продуктов, на которые установлена предельная цена, также вошли молоко, подсолнечное масло, сахар, пшеничная мука, гречневая крупа, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и смеси сухие для детского питания.

Товары, включенные в упомянутый перечень, должны быть маркированы цветными ценниками "Социальный товар".