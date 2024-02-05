Эквадор готовит ответ Россельхознадзору на ограничения по экспорту бананов в Россию

Глава Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора Ричард Саласар отметил, что под ограничения подпали пять компаний-производителей, "остальные экспортеры продолжают поставки в Россию в нормальном режиме"

ГАВАНА, 5 февраля. /ТАСС/. Эквадор готовит технический ответ Россельхознадзору в отношении выявленных ведомством нарушений фитосанитарных правил в экспортируемых в Россию бананах. Об этом корреспонденту ТАСС заявил исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Саласар.

"Сегодня мы официально получили уведомление (об ограничениях на поставки эквадорских бананов в Россию - прим. ТАСС) и начали подготовку технического фитосанитарного ответа. Мы надеемся и рассчитываем на то, что он будет воспринят положительно, и ситуация выйдет из тупика", - отметил Саласар.

Глава Acorbanec отметил, что под ограничения подпали пять компаний-производителей бананов, "остальные экспортеры продолжают поставки в Россию в нормальном режиме".

"Эти 5 компаний - это около 25% общего объема поставок бананов из Эквадора в Россию. Важно отметить, что в целом экспорт бананов в Россию не прекращен", - указал Саласар.

Он подчеркнул, что Россия представляет важнейший рынок сбыта эквадорских бананов.

"Из всего объема эквадорского экспорта бананов на Россию приходится 21%. В 2023 было поставлено более 75 млн коробок. Альтернативного рынка, способного поглотить такое количество этой ягоды, не существует", - заявил глава Acorbanec.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что обеспокоен ситуацией с поставками в Россию бананов из Эквадора в связи с систематическими выявлениями в них опасного карантинного для России и стран - членов ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. Служба попросила компетентное ведомство страны приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.