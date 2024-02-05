В России 12 февраля начнется эксперимент по маркировке консервов

Он не будет распространяться на консервированные продукты детского питания для детей до года

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке отдельных видов консервированных продуктов пройдет в России с 12 февраля по 31 августа. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Как следует из постановления, эксперимент коснется мясных и рыбных консервов, консервированных овощей, фруктов, орехов, грибов, морепродуктов, а также мармелада, фруктового пюре и желе. При этом эксперимент не будет распространяться на консервированные продукты детского питания для детей до года.

Участие в эксперименте будет добровольным. Коды маркировки будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Ожидается, что эксперимент позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации на консервированные продукты, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки таких продуктов.

Работа по этому направлению ведется в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года.

Как рассказала ТАСС руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина, в эксперимент вошел широкий перечень товаров повседневного спроса, которые включены в потребительскую корзину почти каждого жителя страны, "поэтому их качество и безопасность должны быть на первом месте". "Именно разросшийся нелегальный рынок консервов стал основанием проведения добровольного эксперимента для органов власти. Мы готовы к пилотному проекту по маркировке и открыты к диалогу с бизнес-сообществом", - добавила Кузьмина.

В ЦРПТ также рассказали, что, по данным Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина, доля незаконного оборота на рынке консервов составляет от 11% до 40%, в зависимости от продукта. Исследования Роскачества также свидетельствуют о наличии проблемы - около четверти производителей консервов подменяют шпроты более дешевой рыбой.

Бизнес об эксперименте по маркировке консервов

Председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что союз выступает за эксперимент по маркировке консервированной продукции. "Мы ожидаем, что результатами эксперимента станут актуальные механизмы интеграции системы "Честный знак" в уже существующие производственные процессы и сокращение издержек", - отметил Панин.

По словам директора ассоциации "Объединение мясопереработчиков" (АСОМП), ассоциация и ее члены также намерены принять участие в эксперименте по маркировке консервированных продуктов.