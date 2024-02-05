Wildberries до конца зимы намерен расплатиться с пострадавшими от пожара продавцами

Размер ущерба еще оценивается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Компания Wildberries до конца февраля расплатится с продавцами, которые понесли убытки после пожара на складе в Шушарах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

"Всем поставщикам, чьи товары пострадали, будет выплачена компенсация. На текущий момент все продавцы уже получили частичные выплаты - их сумма предварительная, размер компенсаций еще будет уточняться. Финальная сумма выплаты каждому селлеру будет рассчитана до конца февраля", - сообщили ТАСС.

В компании отметили, что размер ущерба еще оценивается. "Вопрос страховки никак не влияет на выполнение обязательств перед партнерами маркетплейса", - сообщили в пресс-службе.

5 февраля онлайн-ретейлер Wildberries открыл в Санкт-Петербурге новый сортировочный центр по адресу: Московское шоссе, 143 . Как сообщили в пресс-службе Wildberries, площадь центра составляет 27,9 тыс. кв. м.

Открытие нового логоцентра позволит быстрее доставлять товары клиентам из Ленинградской и соседних областей.