Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,01-0,57%

Курс юаня снизился до 12,55 рубля, доллара - до 90,57 рубля, евро - до 97,14 рубля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций провел понедельник в нейтральной динамике. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, до 3 226,79 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,57%, до 1 123,72 пункта.

Курс юаня снизился на 0,063%, до 12,55 рубля, доллара - на 0,48%, до 90,57 рубля, евро - на 1,15%, до 97,14 рубля.

"Укрепление рубля, ценовая слабость нефти и негативный общерыночный фон не позволили полноценно реализоваться спросу инвесторов, отложенному с конца прошлой недели из-за опасения рисков в выходные", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Дополнительным фактором давления выступила активизация геополитического давления - западные СМИ сообщили о вероятном введении новых антироссийских санкций в феврале, добавляет эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке оказались депозитарные расписки сервиса Headhunter.ru (+3,8%) в ожидании редомициляции компании в РФ, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Наибольший минус продемонстрировали депозитарные расписки "Яндекса" (-3%) в связи с тем, что стало известно о продаже российских активов нидерландским холдингом закрытому ПИФу "Консорциум.Первый", принадлежащему команде российских менеджеров "Яндекса", поясняет эксперт. Теперь рынок ожидает информации о будущих механизмах обмена акций.

Рынок во вторник

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 6 февраля - 3 150-3 250 пунктов, по курсу доллара - 88,5-91,5 рубля.

В Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи останется в коридоре 3 200-3 300 пунктов, пара доллар/рубль может показать динамику в диапазоне 89-91 рубль, евро/рубль - в коридоре 96-98 рублей, юань/рубль - в интервале 12,3-12,8 рубля.

Во вторник инвесторы оценят данные по декабрьским розничным продажам в еврозоне. В России важных корпоративных событий не ожидается. На американском рынке квартальные финрезультаты представят фармацевтические компании Eli Lilly и Gilead.