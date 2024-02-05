"Транснефть" попросила запретить Зиявудину Магомедову продолжать разбирательство в Англии

Компания просит присудить ей $2,5 млрд при неисполнении совладельцем группы "Сумма" судебного запрета

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Транснефть" подала в Арбитражный суд Москвы заявление о запрете совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову продолжать судебное разбирательство в Высоком суде Англии и Уэльса, говорится в картотеке арбитражных дел.

Компания подала соответствующее заявление 31 января. При этом "Транснефть" просит присудить компании $2,5 млрд при неисполнении Магомедовым судебного запрета.

Арбитражный суд Москвы принял заявление к производству, а предварительное судебное заседание назначил на 27 февраля.

В ноябре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы, признав его виновным в создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей. Его брат - экс-сенатор и бывший совладелец компании Магомед Магомедов - осужден на 18 лет колонии строгого режима. Кроме того, каждый из них должен выплатить по 2,5 млн рублей штрафа. В мае 2022 года Хамовнический суд Москвы по иску прокуратуры изъял в пользу государства $750 млн у Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

В декабре 2023 года Мосгорсуд снял за истечением срока давности с обвиняемых два эпизода по статьям о мошенничестве и хищении. Наказание братьям Магомедовым было смягчено на полгода - до 18,5 года колонии Зиявудину Магомедову и до 17,5 года - Магомеду Магомедову.

Одновременно с уголовным процессом продолжаются несколько арбитражных разбирательств. Так, в октябре прошлого года Арбитражный суд Москвы обязал кипрские компании и Зиявудина Магомедова выплатить Дальневосточному морскому пароходству (ДВМП, головное предприятие транспортной группы Fesco) 80 млрд рублей и $13,8 млн в связи с незаконным выводом активов общества с 2012 года. В декабре 2022 года суд конфисковал акции транспортной группы Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову. Арбитражный суд установил, что Магомедов, пользуясь своими полномочиями по управлению обществом, через подконтрольные ему компании получил от ПАО "ДВМП" денежные средства, которые использовал для приобретения акций самого общества.