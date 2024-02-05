Пострадавшим от непогоды в Неклиновском районе Ростовской области выплатили 12 млн рублей

Деньги населению еще продолжат выплачивать, уточнили в пресс-службе губернатора региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Около 12 млн рублей из резервного фонда Ростовской области направили на выплату материальной помощи жителям Неклиновского района, пострадавшим от подтопления в ноябре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Губернатор Василий Голубев подписал распоряжения о выделении из резервного фонда правительства Ростовской области 11,88 млн рублей на выплату финансовой помощи пострадавшим от подтопления жителям Неклиновского района. 388 человек получили по 10 тыс. рублей единовременной материальной помощи, 116 - по 50 тыс. рублей финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости. Еще 22 жителям выплачено по 100 тыс. рублей в связи с полной утратой имущества первой необходимости", - говорится в сообщении.

Выплаты жителям муниципальных образований региона, пострадавшим от ноябрьской непогоды, будут продолжены.

Из-за непогоды на юге России 27 ноября 2023 года в Ростовской области подтопило 25 населенных пунктов, в том числе в Азове, Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Ранее около 7,2 млн рублей выделили на выплаты жителям Азовского района, пострадавшим от стихии.

В ноябре в Таганроге и Азове вводили режим ЧС в границах территорий, пострадавших от подтоплений. Всего в период нагонных явлений в Ростовской области подтопило 2,9 тыс. придомовых территорий и около 1 тыс. домов, в том числе 12 социальных объектов. Из зоны подтопления эвакуировали более 500 человек, в том числе 120 детей.

Циклон ночью и утром 27 ноября 2023 года привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали.