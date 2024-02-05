"Газпром экспорт" подал в российский суд иск к чешской NET4GAS

В начале 2023 года чешский оператор внутренних газопроводов заявлял, что не получил последние ежемесячные платежи за использование газотранспортной системы, причитающиеся ей по контрактам с крупным российским поставщиком

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Газпром экспорт" подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление к чешской фирме - оператору внутренних газопроводов NET4GAS, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 2 февраля. Другие детали заявления в картотеке отсутствуют.

В начале 2023 года NET4GAS заявляла, что не получила последние ежемесячные платежи за использование газотранспортной системы, причитающиеся ей по контрактам с крупным российским поставщиком. Чешский оператор газопроводов также сообщал, что переговоры с российской компанией не увенчались успехом, и NET4GAS решила начать арбитражное разбирательство против нее.

В Чехии NET4GAS Holdings управляет 4 тыс. км трубопроводов, пятью компрессорными станциями и сотней перекачивающих станций. Ей принадлежит эксклюзивное право на транспортировку природного газа по территории республики.

29 сентября 2023 года чешская государственная компания EPS приобрела за 5 млрд крон (около $230 млн) NET4GAS Holdings, которая до этого находилась в совместном владении инвестиционных фондов германской страховой компании Allianz и канадской компании Borealis Novus Parent.