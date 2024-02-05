В Челябинске будут выплачивать по 500 тыс. рублей новым водителям автобусов и трамваев

Для получения выплат необходимо проработать водителем не менее двух лет, выполнить 100% отработки времени и не стать виновником ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. В Челябинске будут выплачивать по 500 тыс. рублей мотивационных выплат новым водителям автобусов и трамваев, сообщается на сайте администрации города.

"По поручению губернатора Алексея Текслера в Челябинске главой города Натальей Котовой принято решение об установлении новых мотивационных выплат водителям автобусов и трамваев, принятым на работу с 1 февраля 2024 года. Они могут рассчитывать на выплату в размере 500 тыс. рублей. Но для этого нужно не только трудоустроиться в МУП "Служба организации движения" или ООО "ЧелябГЭТ", но и отработать два и три года соответственно", - говорится в сообщении.

Для получения выплат необходимо выполнить 100% отработки времени и не стать виновником ДТП.

Для водителей автобусов предусмотрено два варианта выплат: либо фиксированная сумма ежемесячно, либо выплаты в три этапа - 50 тыс. рублей сразу при приеме на работу, 150 тыс. рублей - по окончании первого года и еще 300 тыс. рублей - после двух лет работы. "Также тремя этапами предусмотрены выплаты и для водителей трамваев: первый поступит аналогично - сразу при трудоустройстве, второй и третий - при отработке первого и второго года. Но есть ограничение - мотивационные выплаты в ООО "ЧелябГЭТ" действуют только для тех водителей, кто устроится на работу до 30 апреля 2024 года", - рассказали в администрации.

А с 1 апреля, по данным властей, работников транспортных предприятий ожидает увеличение заработных плат: водителей автобусов - до 100 тыс. рублей, водителей трамваев - до 70 тыс. рублей.