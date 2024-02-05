Газопереработка в Усть-Луге получит финансирование ФНБ

Бюджет проекта составит 4,9 трлн рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге составят 4,915 трлн рублей, следует из паспорта проекта. При этом кабмин РФ внес проект в перечень реализуемых за счет Фонда национального благосостояния, из которого он будет профинансирован на 900 млрд рублей.

Запуск первой очереди газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге планируется в 2026 году, второй очереди - в 2027 году. Старт первой очереди СПГ-завода запланирован в 2027 году, второй очереди - в 2028 году. Пуск газохимического комплекса в рамках проекта будет осуществлен двумя очередями в 2026 и 2027 годах.

Рост спроса на СПГ будет обеспечен за счет Китая, Индии и Юго-Восточной Азии, следует из документа. Дополнительными рынками сбыта могут стать Бангладеш, Пакистан, Малайзия, Вьетнам, Мьянма, а также страны Атлантического региона (в первую очередь Турция и Бразилия).