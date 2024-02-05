Шольц подчеркнул важность для Евросоюза торгового соглашения с Mercosur

Канцлер ФРГ подчеркнул, что переговоры с государствами Mercosur продолжаются уже 20 лет и "есть ощущение, что их пора завершить"

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в поддержку заключения торгового соглашения между Европейским союзом и Южноамериканским общим рынком (Mercosur), против которого выступает Франция, и подчеркнул "перспективы роста" Европы.

"Германия - страна, которая очень ценит свободную торговлю со всем миром. Думаю, мы все согласны с тем, что нам нужны такие соглашения, потому что они имеют большое геостратегическое значение", - сказал Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. Канцлер ФРГ подчеркнул, что переговоры с государствами Mercosur продолжаются уже 20 лет и "есть ощущение, что их пора завершить".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция добилась отсрочки подписания соглашения между ЕС и Южноамериканским общим рынком и продолжит настаивать на применении к южноамериканским поставщикам продукции тех же требований, что и к европейским. Франция, по его словам, выступает против текста проекта торгового соглашения с Mercosur в его нынешнем виде и продолжит выступать против.

В начале декабря страны Южноамериканского общего рынка по итогам прошедшего в Рио-де-Жанейро саммита договорились продолжить переговоры о соглашении о свободной торговле с Евросоюзом. Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов сообщила, что Евросоюз и Mercosur планируют завершить работу над торговым соглашением до окончания первой недели декабря 2023 года.

В 2019 году ЕС и "Меркосур" после 20 лет переговоров подписали торговое соглашение, однако сделка была заморожена, поскольку увеличение масштабов вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран Евросоюза. После прихода в январе 2023 года к власти в Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который сразу после избрания анонсировал ужесточение мер борьбы с изменением климата, вопрос о торговом соглашении ЕС и "Меркосур" вернулся в повестку межрегионального сотрудничества. Однако в Европе выдвинули ряд дополнительных требований, касающихся вопросов охраны окружающей среды и делающих де-факто обязательным выполнение их странами "Меркосур".

Mercosur - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек. Объем торгового баланса объединения с остальным миром в 2021 году вырос на 37% по сравнению с 2020 годом и составил около $599 млрд, из которых 57% пришлось на экспорт. На прошедшем 7 декабря саммите в блок вступила Боливия.