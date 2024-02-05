Обновленная программа "Мегагранты" предоставит до 100 млн рублей на проекты ученым

Обновление предусматривает проведение конкурсных отборов и предоставление грантов по двум направлениям: финансирование научных проектов под руководством ведущих ученых, привлекаемых в университеты и научные организации России, а также поддержка молодых перспективных ученых

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ объявило о запуске обновленной программы "Мегагранты", призванной поддержать отечественные научные проекты и перспективных молодых ученых. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, суммы грантов будут составлять до 100 млн рублей на пять лет и до 15 млн рублей в год.

"Обновление предусматривает проведение конкурсных отборов и предоставление грантов по двум направлениям. Первое направление - финансирование научных проектов под руководством ведущих ученых, привлекаемых в университеты и научные организации России. Второе направление предусматривает поддержку молодых перспективных ученых", - отметили в пресс-службе.

Как отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, участникам научных проектов будет предоставлено финансирование в размере до 100 млн рублей в год на срок до пяти лет, и далее, при продлении субсидии по решению Совета по грантам правительства РФ - 50 млн рублей в год на срок до трех лет. Максимальный размер гранта для молодых ученых составляет 15 млн рублей в год на срок до 2 лет (с возможностью продления еще на два года).

Требования к претендентам

"Важным условием для "постдоков" является проведение исследований в действующих лабораториях "мегагрантников", либо по задачам установок класса мегасайенс. У нас накоплен колоссальный опыт, все необходимые решения были приняты и утверждены правительством, это дает нам право объявить конкурсный отбор", - сказал министр, чьи слова приводит пресс-служба.

В понедельник состоялось заседание нового состава Совета по грантам правительства РФ под председательством Фалькова. Для объявления нового конкурса совет утвердил следующие требования: как для проектов под руководством ведущих ученых, так и для молодых исследователей определено девять областей наук (математика, информатика и науки о системах; физика и науки о космосе; химия и науки о материалах; биология, биотехнология и науки о жизни; медицинские науки, сельскохозяйственные науки; науки о земле; гуманитарные и социальные науки; инженерные науки).

Утверждены требования к ведущим ученым для руководства научными проектами (в том числе, минимальный срок ежегодного очного присутствия на территории России - не менее 3 месяцев в первый год реализации проекта, не менее 6 месяцев - в 2025 году, на постоянной основе - последующие годы).

Также утверждены требования к молодым ученым, привлекаемым российскими вузами или научными организациями для участия в научных исследованиях (в частности, возраст молодого перспективного исследователя не должен превышать 35 лет на момент подачи заявки на конкурс).

Информация о конкурсе будет размещена на официальном сайте Минобрнауки России и на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.