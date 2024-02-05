Подоляк сообщил о проходящем аудите действий ВСУ за два года

Советник главы офиса украинского президента отметил, что по его итогам могут быть приняты кадровые решения

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что проводится аудит действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года, по результатам которого могут быть приняты кадровые решения.

"Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году. И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит. Это же нормально", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Ранее Подоляк признал тактические ошибки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пожаловался на "негативный осадок" после провала наступления Киева. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет получить ответы на вопросы о невыполненных задачах и дальнейших тактических действиях.

Сам Зеленский, комментируя отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, заявил о "шагах перезагрузки". "И не только в этом направлении. При всем уважении к министру, это вопрос исключительно менеджмента. Украине нужна сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере", - сказал президент в видеообращении, опубликованном в понедельник его Telegram-канале. Перед этим в Верховную раду поступило заявление Лапутиной об отставке.

До этого Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны. 29 января в украинских СМИ и соцсетях появились сообщения со ссылкой на источники об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В тот день Зеленский якобы предложил главкому ВСУ добровольно уйти в отставку. Как заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, на встрече Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался, а офис Зеленского получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. Информацию о готовящейся отставке со ссылкой на свои источники подтвердил ряд зарубежных СМИ.