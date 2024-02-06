Премьер Индии откроет международный форум по вопросам энергетики India Energy Week 2024

В мероприятии, как ожидается, примут участие 17 министров нефти или энергетики

ГОА /Индия/, 6 февраля. /ТАСС/. Индийская неделя энергетики (India Energy Week 2024), посвященная вопросам энергетической безопасности и перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, откроется на побережье штата Гоа. Международная конференция с участием представителей нефтяного и газового секторов десятков стран начнется с выступления премьер-министра Индии Нарендры Моди, который на один день совершить поездку в регион.

Как напомнили в премьерской канцелярии, "достижение Индией самодостаточности в обеспечении энергетических потребностей является ключевой сферой деятельности главы индийского правительства". "Еще одним шагом в этом направлении станет India Energy Week 2024 - это будет крупнейшая и единственная конференция по вопросам энергетики, которая послужит катализатором для энергетического перехода", - отметили в офисе Моди. Именно с призывом на эту тему обращаются организаторы к прибывающим в Гоа участникам форума на многочисленных билбордах, установленных здесь в эти дни повсюду: "Приезжайте и станьте свидетелем перехода Индии на возобновляемые источники энергии".

Ожидается, что в India Energy Week 2024 примут участие 17 министров нефти или энергетики, в частности Ливии, Нигерии, Судана, Ганы, Джибути, Шри-Ланки. Организаторы ожидают не менее 35 тыс. посетителей. В рамках конференции будут работать специализированные павильоны шести стран - России, Канады, Германии, Нидерландов, Великобритании и США. Также будет открыт павильон Make in India. На нем будут представлены "инновационные решения", которые малые и средние индийские предприятия внедряют в энергетическом секторе.

Центральные темы

В преддверии открытия форума министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил журналистам, что India Energy Week, которую Индия проводит второй раз, "предоставит платформу для выработки решений на энергетическом фронте и сценария развития ситуации на нем". Он отметил, что "совершенно определенно" на форуме будет в том числе обсуждаться ситуация с безопасностью поставок энергоносителей через Красное море.

Одной из центральных тем, по его словам, будет энергетический переход. Пури обратил внимание, что три сессии конференции будут посвящены производству биотоплива, которое можно создавать из растений и сельскохозяйственных или бытовых биоотходов. Еще на трех сессиях будут обсуждаться ССUS-технологии - процессы улавливания, утилизации и хранения углерода с тем, чтобы эффективно использовать выделяемый при промышленной деятельности CO2. Кроме того, еще на трех сессиях будут говорить о производстве водородного топлива.

Продвигая повестку энергетического перехода, Индия с населением более 1,4 млрд человек продолжает оставаться крупнейшим импортером энергоносителей - республика закупает до 85% углеводородов. Россия является одним из ее основных поставщиков. В апреле - сентябре 2023 года РФ нарастила поставки нефти в Индию более чем вдвое. За указанный период южноазиатская республика ввозила из России в среднем 1,76 млн баррелей в сутки. Нью-Дели также закупает нефть у США, Ирака, на Ближнем Востоке.