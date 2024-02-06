Nikkei: Япония будет строить ветряные электростанции в исключительной экономической зоне

По данным газеты, это позволит использовать плавучие турбины, в то время как в территориальных водах их в основном устанавливают на дне

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено разрешить строительство ветряных электростанций в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ), поскольку сейчас японские компании могут использовать для подобных проектов только территориальные воды. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на правительственные источники.

Предлагаемые изменения в законодательство позволят ставить ветряки в акватории, которая значительно превышает нынешнюю. Территориальные воды простираются на 12 морских миль от побережья, в то время как ИЭЗ - на 200 морских миль. В случае Японии площадь вод, входящих в пределы ИЭЗ, составляет 4,47 млн кв. км, что делает ее шестой страной в мире по этому показателю.

После одобрения новых правил мощность морских ветряных электростанций в Японии, по оценкам специалистов, может вырасти в 3,5 раза по сравнению с наземными проектами за счет всплеска строительства новых объектов. В рамках усилий по декарбонизации Япония стремится к 2030 году получать до 10 ГВт от ветряной энергетики. К 2040 году эта цифра должна вырасти до 30-45 ГВт в зависимости от темпов развития.

Установка ветряных электростанций в исключительной экономической зоне позволит использовать плавучие турбины, в то время как в территориальных водах их в основном устанавливают на дне. Ожидается, что новый законопроект о строительстве ветряков в ИЭЗ будет внесен на рассмотрение парламента в этом году.

Сейчас японские компании, занимающиеся ветряной энергетикой, могут получить от правительства разрешение на использование той или иной площадки на срок до 30 лет. Аналогичная система будет внедрена и для проектов в ИЭЗ. Вместе с тем правительство хочет потребовать от бизнеса самостоятельно получать одобрение на новые проекты от местных властей, рыболовных ассоциаций и других заинтересованных сторон, чтобы не наносить ущерб окружающей среде и не препятствовать промыслу.