В ФРГ заявили, что становятся беднее из-за неспособности обеспечить экономический рост

Министр финансов Кристиан Линднер выступил через несколько часов после того, как Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала новый прогноз, согласно которому рост экономики Германии в 2024 году составит лишь 0,3%

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия становится беднее из-за неспособности обеспечить экономический рост.

"Министр экономики говорит, что мы больше не конкурентоспособны. Министр финансов говорит, что мы становимся беднее, поскольку у нас нет экономического роста. Мы отстаем", - сказал Линднер на мероприятии, организованном агентством Bloomberg. "Если анализ представлен министром экономики и финансов, то для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов", - подчеркнул он.

Линднер выступил всего через несколько часов после того, как Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала новый прогноз, согласно которому рост экономики Германии в этом году составит лишь 0,3%, а не 0,6%, как предполагалось ранее.

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен. По сообщениям СМИ, многие немцы вынуждены были экономить.