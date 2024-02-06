Nikkei: G7 ужесточит условия соблюдения импортерами потолка цен на нефть из РФ

Как пишет газета, сейчас от страховых компаний и перевозчиков требуется получать заверение в том, что цена на нефть не превышает установленный предел

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов Японии и ведомства из других стран G7 планируют с 20 февраля ужесточить для импортеров российской нефти правила соблюдения потолка цен. Об этом сообщила газета Nikkei.

В настоящее время, как пишет издание, от страховых компаний и перевозчиков требуется получать заверение в том, что цена на нефть не превышает установленный предел. Однако такое заверение действует на весь период договора страхования или транспортировки.

Теперь же, как предполагается, подобный документ будет нужен на каждую погрузку. Как утверждается, об ужесточении правил договорились представители G7, ЕС и Австралии.

Ранее страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 12 октября 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из РФ он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.