"ЮВТ Аэро" рассчитывает получить первые Ту-214 в октябре 2025 года

В авиакомпании переучили шесть пилотов для новых самолетов

КАЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. "ЮВТ Аэро" рассчитывает получить первые два самолета Ту-214 в октябре 2025 года. Компания уже разрабатывает маршруты для новых судов, в том числе на Дальний Восток, в ОАЭ, сообщил ТАСС гендиректор авиакомпании Петр Трубаев.

"В 2025 году, в октябре [планируется получение первых двух самолетов]. А еще два - в 2026 году, в октябре", - сказал Трубаев.

По его словам, в настоящий момент разрабатывается маршрутная сетка для этих самолетов. "Так как самолет способен летать на расстояние до 7,5 тыс. км, то, естественно, на Дальний Восток будем летать. Промежуточно в Новосибирск, Иркутск. Весь этот регион. Естественно, южные направления, аэропорты Средней Азии, страны СНГ. И за рубеж - это Турция, ОАЭ" - сказал Трубаев.

Он также отметил, что авиакомпания уже готовится к получению новых самолетов. "Переучили шесть пилотов на этот тип. Мы поддерживаем их в режиме прохождения тренажерной подготовки. Как только возможность появится, мы уже сможем запустить их непосредственно на стажировку. Есть договоренность с одной из московских авиакомпаний, которая любезно согласилась их отстажировать. Эта договоренность остается в силе", - сказал он.

Также, по словам Трубаева, авиакомпания договорилась с одной из организаций в Казани, которая на первом этапе будет обеспечивать техническое обслуживание воздушных судов, они будут базироваться в Казани. Ведется работа над подготовкой инфраструктуры для обслуживания самолетов - строительство ангара на территории аэропорта Казани, закупка оборудования для технического обслуживания и так далее. "И в перспективе - переучивание технического персонала нашей авиакомпании на этот тип воздушного судна", - сказал он.

"ЮВТ Аэро" - авиакомпания из Республики Татарстан, которая осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Базовыми аэропортами являются международный аэропорт Казань и аэропорт Бугульма.