"ЮВТ Аэро" планирует запустить прямые рейсы из Казани в Ташкент и Бухару

Авиакомпания осуществляет полеты в Самарканд

КАЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Татарстанская авиакомпания "ЮВТ Аэро" планирует расширить полетную программу в Узбекистан и открыть прямые рейсы из Казани в Ташкент и Бухару. Сейчас авиакомпания выполняет регулярные рейсы в Самарканд, сообщил ТАСС гендиректор "ЮВТ Аэро" Петр Трубаев.

"Уже открыли рейс в Самарканд. Достаточно неплохая заполняемость, хотя это сезонный маршрут. <…> Работаем тоже на среднеазиатское направление. <…> Ташкент и Бухара", - сказал Трубаев, отвечая на вопрос о планах авиакомпании по расширению полетов за рубеж.

Он подчеркнул, что авиакомпания каждый год открывает от двух до пяти новых направлений. "Скорее всего, откроем Сыктывкар из Казани, Пермь - Усинск открываем, уже начали летать", - добавил спикер.

Петр Трубаев напомнил, что компания сообщала о намерениях открыть прямые рейсы из Казани в Грузию, такие планы остаются. Однако авиакомпания не получила ответ от грузинских властей. "Были планы по Грузии, и они остаются, но нам никакого ответа грузинская сторона не дала. Мы хотели летать в Батуми и в Кутаиси. <…> Мы летали уже в Батуми, спрос был прекрасным из Казани", - сказал он.

"ЮВТ Аэро" - авиакомпания из Татарстана, которая осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Базовыми аэропортами являются международный аэропорт Казань и аэропорт Бугульма.