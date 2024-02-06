Улан-Баторская железная дорога пополнит подвижной состав локомотивами из России

В УБЖД отметили, что пять из них прибудут в Монголию в первом полугодии 2024 года

УЛАН-БАТОР, 6 февраля. /ТАСС/. Государственное монголо-российское акционерное общество (АО) "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД) получит пять локомотивов из РФ для пополнения подвижного состава. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"По итогам онлайн-совещания с заместителем министра транспорта РФ Дмитрием Зверевым принято решение о пополнении подвижного состава единственной государственной монголо-российской Улан-Баторской железной дороги. Пять локомотивов из РФ прибудут в Монголию в первом полугодии 2024 года", - рассказали в пресс-службе.

Это позволит увеличить объем грузоперевозок в стране. Всего в 2023 году всеми видами транспорта в Монголии было перевезено 105 млн тонн грузов. Более трети из них - 32,4 млн тонн - перевезла Улан-Баторская железная дорога. В октябре 2023 года межправительственная российско-монгольская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству приняла решение поставить УБЖД четыре грузовых тепловоза общей стоимостью 2 млрд рублей.

В 2024 году совместное АО отметит 75-летний юбилей. В его ознаменование обсуждается безвозмездная передача 60 служебных домов работникам и пенсионерам предприятия. Оно является крупнейшим работодателем Монголии с численностью 16 тыс. сотрудников.

АО "Улан-Баторская железная дорога" было создано 6 июня 1949 года по соглашению между СССР и Монгольской Народной Республикой с равным распределением долей в уставном капитале (50% на 50%). Протяженность УБЖД составляет 1815 км.