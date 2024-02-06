В Красноярском крае арестовали имущество золотодобывающей компании на 457 млн рублей

По данным прокуратуры, драгметаллы общим весом 81 кг стоимостью порядка 346 млн рублей старатель частично реализовал, остальное хранил на территории предприятия

КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Имущество компании "Артель старателей "Прииск Дражный" (входит в состав "Южуралзолото Группа Компаний") в Красноярском крае арестовано на 457 млн рублей из-за незаконной добычи золота на двух реках. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Общий ущерб водным биологическим ресурсам превысил 4,8 млн рублей. Драгоценные металлы общим весом 81 кг стоимостью порядка 346 млн рублей старатель частично реализовал, остальное хранил на территории предприятия. Экспертиза рассчитала причиненный недрам ущерб в размере 457 млн рублей. Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании ущерба с недропользователя в доход государства. По ходатайству прокурора для обеспечения иска суд наложил арест на имущество старателей на всю сумму исковых требований", - сообщили в ведомстве.

По информации прокуратуры, в 2019-2020 году артель незаконно добывала золото и драгметаллы на реках Колма и Дыдан в Северо-Енисейском районе Красноярского края. У предприятия не было согласованных с уполномоченными органами горноотводных актов с уточненными границами и разрешения на добычу. Директор артели дал указания вести добычу в приустьевой части с использованием горной техники и промышленных помывочных приборов, при этом сброс сточных вод проводился без очистки. Это привело к уничтожению кормовой базы рыб, мест их размножения и нарушению путей миграции.

В прокуратуре добавили, что руководитель предприятия в 2023 году был приговорен к трем годам колонии за незаконный оборот драгметаллов и нарушение правил охраны окружающей среды. Артель старателей "Прииск Дражный" зарегистрирована в 1998 году и базируется в поселке Новая Калами Северо-Енисейского района региона.