Кредиторская задолженность рыбной отрасли РФ в 2023 году составила 920 млрд рублей

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявил, что кредиторская задолженность рыбной отрасли составляет 77% от соответствующего показателя сельского хозяйства

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кредиторская задолженность российской рыбной отрасли по итогам 2023 года оказалась ниже задолженности сельского хозяйства и составила 920 млрд рублей. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

"По данным Центробанка и аналитических служб финансово-кредитных учреждений России, в 2023 году кредиторская задолженность рыбной отрасли составила 920 млрд рублей, а кредиторская задолженность сельского хозяйства - 1,2 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказал президент ассоциации Герман Зверев, кредиторская задолженность рыбной отрасли составляет 77% от соответствующего показателя сельского хозяйства.

"Однако финансовая нагрузка банковских кредитов на предприятия рыбной отрасли существенно выше, потому что отраслевая выручка сельского хозяйства превышает отраслевую выручку рыбной отрасли более чем в пять раз", - отметил Зверев.

Он напомнил, что в 2022 году выручка сельскохозяйственных предприятий составила 4,4 трлн рублей, в то время как выручка рыбопромышленных предприятий - 865 млрд рублей. "Таким образом, кредиторская задолженность в сельском хозяйстве составляет примерно четверть от отраслевой выручки, а кредиторская задолженность в рыбной отрасли сопоставима с отраслевой выручкой", - говорится в сообщении ассоциации.