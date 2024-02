СМИ: Индия разрабатывает собственные "умные" 155 мм боеприпасы

По информации The Times of India, новый боеприпас будет содержать систему наведения, навигации и управления, а также технологию изоляции крена, взрыватель, корпус снаряда и боеголовку

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 февраля. /ТАСС/. Индийский технологический институт в Мадрасе на юге страны заключил соглашение c индийским государственным оборонным предприятием Munitions India Limited о разработке первых в Индии 155 мм управляемых боеприпасов. Об этом сообщает издание The Times of India.

По словам разработчиков, новый боеприпас будет содержать систему наведения, навигации и управления, а также технологию изоляции крена, взрыватель, корпус снаряда и боеголовку. "Умный снаряд будет оснащен сложными технологиями, миниатюрной электроникой, датчиками и механическими конструкциями", - указал представитель института.

Предлагаемый "умный снаряд" будет использовать для наведения Индийской региональной навигационной спутниковой системы. "Это означает независимость от спутниковых систем иностранных правительств", - указали разработчики.

Снаряды планируется запускать из артиллерийских орудий 39 и 45 калибра без необходимости внесения каких-либо изменений в орудийной системе. Максимальная дальность полета составит 38 км, а минимальная - 8 км. Взрыватель будет работать в трех режимах с возможностью выбора высоты взрыва, точечной или замедленной детонации.