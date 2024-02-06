В "Авито" отметили рост зарплат в РФ в сфере продаж на 19% в 2023 году

По информации платформы "Авито работа", средние зарплатные предложения составили 45 606 рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Число вакансий для специалистов в сфере продаж в 2023 году увеличилось на 22%, а средние зарплатные предложения выросли на 19% относительно показателей 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"С января по ноябрь 2023 года число вакансий для специалистов сегмента увеличилось на 22%. Средние зарплатные предложения также выросли на 19% относительно прошлого года и составили 45 606 рублей. Важно отметить, что эта сумма отражает основную предлагаемую часть оклада, в сфере продаж реальный доход может достигать больших значений благодаря бонусам и процентам получаемым от проведенной сделки", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что аналитики проанализировали показатели 2023 года с января по ноябрь и сравнили их с аналогичным периодом 2022 года. Последний месяц года исключили из анализа, так как в декабре многие специалисты получают годовую премию, это исказило бы представление о средней рыночной зарплате.

По данным экспертов, спрос работодателей на менеджеров по продажам с января по ноябрь 2023 года вырос на 54%. Увеличение средних предлагаемых заработных плат составило 9% и достигло отметки в 64 991 рубль.

"Сфера продаж отличается стабильно высоким спросом на специалистов. В последние годы сегмент активно развивается в направлениях розничной и оптовой торговли. Кроме того, в стране активно растет объем онлайн-продаж. Эта тенденция увеличивает потребность работодателей в сотрудниках, которые могут оперативно адаптироваться к внутренним бизнес-процессам компании и справиться с высокой нагрузкой" , - цитируют в исследовании директора категории офисных профессий "Авито работы" Кирилла Пшеничных.

Рост зарплат

Аналитики финтех-компании "Точка" также подтверждают тренд на рост зарплат в этом сегменте - более 40% от общего объема годового найма в компании приходится именно на менеджеров по продажам. Согласно данным компании, средние зарплаты специалистов в сфере продаж в 2023 году составили 95 тыс. рублей - это на 15% больше, чем было годом ранее.

Кроме того, средний доход начинающих менеджеров по продажам (с опытом работы до трех месяцев) за последние два года составил 63 тыс. рублей. Наиболее заметный скачок в росте зарплаты происходит в первый год работы - она вырастает на 30% и достигает 84 тыс. рублей. Отмечается, что опытные тимлиды зарабатывают в среднем порядка 207 тыс. рублей - это почти в 2,5 раза больше, чем линейные сотрудники.

По данным "Авито работы", наиболее востребованными специалистами сферы продаж с января по ноябрь 2023 года стали менеджеры по работе с клиентами. Число вакансий для них увеличилось на 168%, а средние предлагаемые зарплаты - на 14% (до 48 024 рублей). Спрос работодателей на агентов по недвижимости в 2023 году вырос на 82%, средняя предлагаемая зарплата - на 9% (до 115 753 рублей), также спрос на менеджеров по развитию вырос на 36%, а средние зарплатные предложения - на 2% (до 57 269 рублей).

Аналитики "Авито работы" выяснили, что больше всего соискателей в сфере продаж интересуют уровень заработной платы (82%), специализация компании (49%), официальное трудоустройство (46%), а также рейтинг и надежность работодателя (43%). В ноябре 2023 года самые высокие средние зарплатные предложения в сфере продаж зафиксированы в Москве (69 297 рублей), Санкт-Петербурге (61 529 рублей), Екатеринбурге (53 425 рублей), Казани (52 470 рублей) и Краснодаре (50 056 рублей).