"Делимобиль" привлек 4,2 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже

Цена одной акции составила 265 рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Делимобиль" объявил об успешном завершении IPO и начале торгов акциями на Мосбирже с 7 февраля 2024 года. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей, цена одной акции - 265 рублей, сообщили в компании.

"Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, доля акций в свободном обращении (free-float) составила 9% от размера акционерного капитала компании после его увеличения в результате сделки", - говорится в сообщении.

Рыночная капитализация компании по итогам IPO составит 46,6 млрд рублей.

Спрос розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения, что позволило закрыть сделку по верхней границе объявленного ценового диапазона, отметили в "Делимобиле". Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну. Акции включены во второй уровень листинга Московской бирже.

ООО "Делимобиль Холдинг", которому до проведения IPO принадлежало 100% компании, не продавал находящиеся в его распоряжении акции и после IPO сохранил контроль. Также компания приняла на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций на период 180 дней с даты начала торгов. В рамках предложения был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.

"Публичное размещение акций является важным индикатором успешности нашего бизнеса и подтверждением правильности выбранной нами стратегии развития. <...> Для нас крайне важно, что свыше 45 тыс. розничных инвесторов по итогам сделки вошли в структуру акционерного капитала. Мы намерены выстаивать открытый и конструктивный диалог с инвестиционным сообществом, реализуя стратегические планы компании и увеличивая акционерную стоимость нашего бизнеса", - заявила генеральный директор "Делимобиля" Елена Бехтина.