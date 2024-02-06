Группа ММК в 2023 году нарастила чистую прибыль по МСФО на 68,2%

Выручка компании увеличилась на 9,1%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ММК по МСФО за 2023 год выросла на 68,2% по сравнению с показателем за 2022 год и составила 118,36 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка компании увеличилась на 9,1% - до 763,39 млрд рублей. EBITDA выросла на 26,2% и достигла 195,6 млрд рублей, вследствие улучшения структуры продаж, в том числе увеличения продаж премиальной продукции.

Свободный денежный поток ММК за 2023 год сократился на 57,6%, до 30,75 млрд рублей, отражая рост капитальных затрат на фоне дальнейшей реализации стратегии развития.