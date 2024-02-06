Минэнерго предложило Ростехнадзору контролировать разработку схем теплоснабжения

Глава ведомства Николай Шульгинов призвал повысить эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ предлагает наделить Ростехнадзор полномочиями по контролю за разработкой, корректировкой и реализацией схем теплоснабжения. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам совещания "О ходе прохождения объектами теплоснабжения отопительного сезона 2023-2024 годов".

Открывая заседание, министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что в текущем осенне-зимнем периоде зафиксировали несколько случаев повреждений в тепловых сетях и в котельных, в большинстве случаев длительность восстановительных работ занимала до 12 часов. "Произошедшие аварии характеризовались значительными последствиями для потребителей, единичные нарушения теплоснабжения затрагивали более 40-50 тыс. человек", - сказал министр, слова которого приводит министерство.

Шульгинов призвал повысить эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере. В частности, ускорить принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О теплоснабжении" в части повышения надежности и безопасности систем теплоснабжения. Помимо этого, на заседании правительственной комиссии было решено подготовить предложения по повышению надежности систем теплоснабжения и недопущению подобных аварий в будущем.

Так, министр сообщил, что подписал приказ об отзыве паспорта готовности к отопительному сезону Южно-Кузбасской ГРЭС (входит в группу "Мечел"). Глава Минэнерго обратил особое внимание на необходимость усиления работы комиссий и контроля по оценке готовности к осенне-зимнему периоду за счет обязательного участия в этой работе представителей Ростехнадзора и субъектов Российской Федерации. Кроме того, по словам главы энергетического ведомства, следует наделить Ростехнадзор полномочиями по контролю за разработкой, корректировкой и реализацией схем теплоснабжения. Шульгинов также призвал рассмотреть возможность корректировки нормативно-правовой базы в части усиления требований по обеспечению безопасной и надежной эксплуатации и проектирования тепловых сетей и котельных.

Министр также напомнил о необходимости безусловного исполнения поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения населения, следует из сообщения.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который также принял участие в совещании, в свою очередь заявил, что Минстроем и Минэнерго выстроена системная работа с региональными и муниципальными властями для подготовки и бесперебойного прохождения отопительного периода. "Вопросы рассматриваются в том числе в рамках федерального штаба по ОЗП, еженедельных совещаний с регионами и федеральными органами власти, проводимых Минстроем России, а также в рамках штаба по региональному развитию, под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. В рамках этой системы регионам предоставлена возможность прямого взаимодействия с федеральными структурами для оперативного решения возникающих вопросов", - подчеркнул Файзуллин, слова которого приводятся в сообщении.