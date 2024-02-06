ММК выплатил 3,3 млрд рублей по налогу на сверхприбыль

Налог составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Группа ММК заплатила почти 3,3 млрд рублей по налогу на сверхприбыль (windfall tax), следует из отчета компании по МСФО за 2023 год.

Ранее в компании отмечали, что группа ММК намерена до 30 ноября выплатить гарантийный тариф по налогу на сверхприбыль, что позволит уменьшить сумму платежа.

Для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей, был введен так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Ранее сообщалось, что поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей, они имеют разовый характер.

В конце января Минфин РФ сообщил о том, что федеральный бюджет РФ получил 318,8 млрд рублей от налога на сверхприбыль.