В Томской области объем инвестиций в 2024 году вырастет на 23%

Замгубернатора по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин отметил, что такой рост возможен за счет реализации крупных проектов, например, строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса Брест-300

ТОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в 2024 году в Томской области планируется на уровне 167 млрд рублей, что на 23,3% больше прогнозного значения 2023 года. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции замгубернатора по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин.

"На 2024 год объем инвестиций планируется в размере почти 167 млрд рублей, что на 31,5 млрд рублей больше показателей 2023 года. Такой рост возможен за счет реализации крупных инвестиционных проектов, например, строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса Брест-300, увеличение мощностей производства метанола компанией "Газпром метанол", - сказал Потемкин.

Также большой объем инвестиций, по ожиданиям властей, принесет развитие кластеров на территории Томской области - "Цветные и редкоземельные металлы", "Лес, лесопереработка и лесохимия", а также химического кластера.

По его словам, объем инвестиций в основной капитал на 2023 год прогнозировался на уровне 128 млрд рублей, однако губернатор Томской области поставил задачу достигнуть объема в 130 млрд рублей. "По предварительной оценке, объем инвестиций за 2023 год составит 135,4 млрд рублей, что почти на 12 млрд рублей больше, чем по итогам 2022 года (123,5 млрд рублей - прим. ТАСС). Как вы знаете, точный объем инвестиций будет известен в марте", - отметил Потемкин.

Согласно его данным, объем инвестиций в сфере добычи полезных ископаемых в 2023 году увеличился с 24,7 до 36,4 млрд рублей, обрабатывающих производств - с 23,3 до 27,7 млрд рублей, деятельности по операциям с недвижимым имуществом - с 10,5 до 12,3 млрд рублей.

Ранее Потемкин сообщал, что к 2030 году планируется увеличить объем инвестиций в экономику региона в 2,7 раза - до 330 млрд рублей в год.