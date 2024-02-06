В Подмосковье проведут акселератор по экспортной работе для МСП

Принять участие в программе могут как начинающие, так и действующие экспортеры

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Московской области подготовил для региональных представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) образовательный акселератор "Экспортный форсаж". Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Для подмосковных компаний малого и среднего бизнеса открыта регистрация для участия в образовательном акселераторе "Экспортный форсаж", позволяющем овладеть навыками экспортной работы. Обучение проводит фонд поддержки ВЭД Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в программе могут как начинающие, так и действующие экспортеры. Компании должны быть зарегистрированы в Московской области, работать на рынке не менее трех лет с выручкой не менее 50 млн рублей, а также иметь в наличии товар для экспорта.

"Программа поможет разобраться в принципах экспортной работы, научит основам международного бизнеса и даст практические знания для успешного выхода на зарубежный рынок. Также специалисты помогут компании составить подробный план по выходу на экспорт", - пояснили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что обучение проходит в очном и заочном форматах, теоретический материал закрепляется на практических занятиях, также учащиеся получают консультации наставников. Как отмечается на странице для подачи заявки, старт обучения намечен на 27 февраля.