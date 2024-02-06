Минфин заявил, что продление антикризисных налоговых мер не планируется

В ведомстве сообщили о готовности к конструктивному диалогу с бизнесом по донастройке налоговой системы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Период антикризисного налогового регулирования завершается, его продление не планируется. Об этом сообщается на сайте министерства со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Сазанова по итогам встречи с бизнесом.

"Период антикризисного налогового регулирования завершается, продлевать антикризисные налоговые меры не планируется. Если в 2021-2023 годах налоговая политика выстраивалась исходя из необходимости отвечать на внешние вызовы, то сейчас, по мере адаптации экономики и бюджетной политики к внешним шокам, есть возможность перейти к системному выстраиванию налоговой политики на среднесрочную и долгосрочную перспективы, чтобы она была более предсказуемой", - сказал Сазанов.

При этом замминистра отметил, что Минфин готов к конструктивному диалогу с бизнесом по донастройке налоговой системы. "Об этом нас всегда просит бизнес, и органы государственной власти также в этом заинтересованы", - сказал он.

Об инвестиционном налоговом вычете

Кроме того, Сазанов сообщил, что Минфин РФ готов рассмотреть продление действия инвестиционного налогового вычета, а также режима региональных инвестпроектов (РИП), в целом этот режим показал свою эффективность.

"Стимулирующая функция налогов будет реализовываться в основном за счет развития преференциальных режимов. Минфин готов рассматривать продление действия инвестиционного налогового вычета и режима РИП", - отметил замминистра.

При этом он указал, что по режиму РИП есть вопросы относительно целесообразности применения понижающего коэффициента по НДПИ. "В остальном режим показал свою эффективность - компании инвестируют в развитие и создают рабочие места", - уточнил замминистра.

О корректировке налоговых соглашений со странами Персидского залива

Также Сазанов сообщил, что Минфин РФ предложил некоторым странам Персидского залива начать переговоры о корректировке соглашений об избежании двойного налогообложения.

"Минфин предложил ряду стран Персидского залива начать переговоры о корректировке соглашений об избежании двойного налогообложения. За базу берется стандартная модель соглашения 10-10-10 с исключениями для госорганов, суверенных фондов и госкомпаний (то есть ставки налога у источника по дивидендам, процентам и роялти в едином размере 10%)", - сказал он.

Замминистра отметил, что цель доработки текстов соглашений - не допустить, чтобы бизнес использовал иностранные юрисдикции исключительно для применения пониженных налоговых ставок или для уклонения от уплаты налогов. Соглашения должны способствовать притоку иностранных инвестиций, добавил он.