В Аргентине заявили о намерении укреплять экономические связи с другими странами

Министр иностранных дел Диана Мондино отметила, что правительство также будет придерживаться идеологии либертарианства, отрицающей право государства вмешиваться в экономику

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство Аргентины будет балансировать между продвижением идеологии либертарианства, отрицающей право государства вмешиваться в экономику, и укреплением существующих торгово-экономических связей со всеми странами мира. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Диана Мондино в интервью газете Financial Times.

"Эти два направления не взаимоисключающи. Мы заинтересованы в расширении торговых связей с как можно большим числом стран мира, что по определению очень либерально", - сказала она.

По словам Мондино, благодаря такому подходу жители страны "получат максимальную экономическую свободу". Кроме того, глава МИД заявила об отсутствии у государства необходимости "быть связанным с какой-либо страной", несмотря на то что у Аргентины "прекрасные торгово-экономические отношения со всеми странами БРИКС". Таким образом министр прокомментировала решение аргентинских властей не вступать в объединение.

Хавьер Милей, вступивший в должность президента 10 декабря 2023 года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и допускает долларизацию экономики.