Налоговая служба оспорила перевод почти 13 млрд рублей российской дочкой IKEA за рубеж

ФНС подала иск 30 января

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1 оспорила сделку с переводом 12,9 млрд рублей от ООО "Торг" (ранее ООО "Икеа торг") ирландской корпорации Fami Ltd, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск ФНС подала 30 января. Суд принял его к производству 1 февраля, назначил заседание на 5 марта и опубликовал суть требований налоговой службы.

"Арбитражный суд Московской области, <…> ознакомившись с исковым заявлением Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1 <…> о признании сделки по перечислению денежных средств ООО "ТОРГ" в адрес Fami Limited (Ирландия) недействительной в размере 12,9 млрд рублей, применении последствий недействительности сделки, <…> определил исковое заявление <…> принять к производству Арбитражного суда Московской области", - говорится в определении суда.

Российская компания "Икеа торг" принадлежит голландско-шведскому Ingka Holding, управляющему торговыми объектами IKEA и "Мега" в разных странах, согласно данным системы СПАРК. До ухода IKEA из России в 2022 году в структуре работы IKEA в РФ "Торг" играла роль эксклюзивного оптового импортера товаров под брендом IKEA в РФ, следует из материалов другой тяжбы. Кроме того, компания владеет дистрибьюторским центром IKEA в "Есипово" в Подмосковье, следует из сведений СПАРК.

Ирландская Fami Ltd тоже аффилирована со структурами Ingka Holding, говорится в открытых данных. Компания работает на рынке фондов, занимается облигациями, акциями, управлением активами и страхованием. В августе 2022 года ООО "Торг" передала в залог дистрибьюторский центр IKEA в "Есипово" и землю под ним Fami Ltd сроком до 9 января 2029 года, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на выписку из ЕГРН.

Арбитражный суд Московской области в рамках разбирательства по иску ФНС к "Торгу" также намерен изучить сделку ноября 2022 года между дочерней компанией "Яндекса" - "Маркет. Трейд" и "Торгом" на поставку потребительских товаров, следует из определения суда. "Маркет. Трейд" является лицензиатом бренда "Яндекс маркет", по данным СПАРК. А в декабре 2022 года "Яндекс маркет" заявлял, что выкупил у российской IKEA более 20 млн вещей (товарные остатки ретейлера) и реализовал их на своей платформе.