"Металлоинвест" построит корпус флотационного обогащения концентрата на Лебединском ГОКе

Компания намерена ввести объект в эксплуатацию в III квартале 2026 года

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. "Металлоинвест" вложит больше 6 млрд рублей в строительство корпуса флотационного обогащения концентрата на Лебединском ГОКе, что позволит более эффективно извлекать железо из руды, повышая его содержание в концентрате. Компания намерена ввести объект в эксплуатацию в III квартале 2026 года, сообщил "Металлоинвест".

"По окончании проекта комбинат сможет производить до 10 млн тонн концентрата с содержанием железа более 71% и низким содержанием оксида кремния - до 1,23%. Железорудный концентрат с подобными характеристиками практически не имеет аналогов у отечественных и зарубежных производителей", - говорится в сообщении компании.

В настоящее время разработана проектная документация, получены положительные заключения Государственной экологической и Главной Государственной экспертиз. Поставку основного технологического оборудования для проекта обеспечит российская компания. Ведутся строительно-монтажные работы по нулевому циклу - разработка котлована, погружение свай и устройство ростверков, отметили в "Металлоинвесте". Генеральным проектировщиком проекта и генеральным подрядчиком строительства выступают дочерние структуры компании - "Городской институт проектирования метзаводов" и "Рудстрой".

Управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков уточнил, что флотационный концентрат - это "суперконцентрат" - высококачественное сырье для производства агломерата, окатышей премиум-класса и прямовосстановленного железа. "Новый продукт направлен на повышение технико-экономических показателей металлургических процессов и обеспечит дальнейшее снижение выбросов углекислого газа при производстве стали. Это не только повышение наших конкурентных преимуществ, но также первое звено в реализации инновационного подхода в технологическом перевооружении и строительстве новых объектов "Металлоинвеста", - добавил он.

Для обогащения методом флотации в специализированных камерах в пульпу (взвесь частиц руды и воды) подают флотационный реагент и воздух. Частицы пустой породы, соединяясь с пузырьками воздуха, поднимаются на поверхность камеры и удаляются, а минералы железа (флотоконцентрат) транспортируются на следующий передел.

Лебединский ГОК - единственный в России и СНГ производитель горячебрикетированного железа, входит в холдинг "Металлоинвест", который является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ.