В Югре бизнес в сфере дорожного сервиса сможет арендовать землю без торгов

При этом требования по объему капитальных вложений снижаются в 100 раз - с 50 млн рублей до 500 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 февраля. /ТАСС/. Дума Ханты-Мансийского автономного округа одобрила изменения в действующее законодательство, согласно которым земельные участки в аренду без торгов сможет получить бизнес в сферах ремонта машин для импортозамещения и дорожного сервиса. При этом требования по объему капитальных вложений снижаются в 100 раз - с 50 млн рублей до 500 тыс. рублей, сообщается на сайте парламента Югры.

"Вносятся изменения в условия предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, участвующим в реализации масштабных инвестиционных проектов. В частности, их сможет получить бизнес в сферах - ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для импортозамещения, создание объекта дорожного сервиса вдоль автомобильной трассы", - сказано в сообщении.

Согласно изменениям, снижаются требования по объему капитальных вложений - с 50 млн рублей до 500 тыс. рублей для бизнеса в данных сферах, а также в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, обрабатывающем производстве, а для предприятий в иных сферах данные требования уменьшены с 300 млн рублей до 5 млн рублей.